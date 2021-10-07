Маррей выложил «сториз» по поводу украденных вместе с обручальным кольцом кроссовок

Британский теннисист Энди Маррей, у которого в Индиан-Уэллсе (США) украли стоявшие под машиной теннисные кроссовки и обручальное кольцо, рассказал, что ему пришлось купить новую пару обуви.
«Сториз» доступна в «инстаграме» Энди Маррея.
«Для всех, кто спрашивает. Я взял с собой не только одну пару теннисных кроссовок. Я привёз в Калифорнию три пары. Две оставил под машиной, а третья износилась на матчах турнира в Сан-Диего и на тренировках», — написал теннисист в «сториз» «Инстаграма».
Ранее победитель трёх турниров «Большого шлема» Энди Маррей сообщил, что у него пропало обручальное кольцо.
Маррей, который показал свой лучший результат в Индиан-Уэллсе в 2009 году, дойдя до финала, вернётся на турнир впервые с 2017 года. Организаторы предоставили британцу уайлд-кард.
Напомним, в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) Маррей сыграет с французом Адрианом Маннарино.
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