Кудерметова и Рыбакина вышли во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной пробились во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. В матче первого круга они обыграли австралиек Анастасию и Арину Родионовых со счётом 6:3, 3:6, 10:6.
За это время Кудерметова и Рыбакина сделал 4 двойные ошибки и реализовали 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету австралийского дуэта 1 подачи на вылет и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.
В следующем круге Кудерметова и Рыбакина встретятся с победителем противостояния Алекса Гуарачи (Чили)/Дезире Кравичк (США) — Хитер Уотсон (Великобритания)/Сайсай Чжэн (Китай).
Напомним, во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе в одиночном разряде Кудерметовой предстоит сыграть с соотечественницей Людмилой Самсоновой.
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