Определился первый соперник Аслана Карацева на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Аслан Карацев, посеянный на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) под 19-м номером, узнал своего первого соперника. Во втором круге он сыграет с итальянцем Сальваторе Карузо (Q), который обыграл американца Захари Свайду (WC) со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Карузо дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

Ранее стало известно, что Даниил Медведев (1) во втором круге сыграет с американцем Маккензи Макдональдом, а Андрей Рублёв (4) — с испанцем Карлосом Табернером. Карен Хачанов (24) сразится с победителем матча Доминик Кёпфер (Германия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).