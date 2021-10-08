Определился первый соперник Аслана Карацева на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Аслан Карацев, посеянный на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) под 19-м номером, узнал своего первого соперника. Во втором круге он сыграет с итальянцем Сальваторе Карузо (Q), который обыграл американца Захари Свайду (WC) со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.
Карузо дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.
Ранее стало известно, что Даниил Медведев (1) во втором круге сыграет с американцем Маккензи Макдональдом, а Андрей Рублёв (4) — с испанцем Карлосом Табернером. Карен Хачанов (24) сразится с победителем матча Доминик Кёпфер (Германия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
08 октября 2021, пятница. 04:10 МСК
Сальваторе Карузо
С. Карузо
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|1
Захари Свайда
З. Свайда
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