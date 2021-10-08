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Энди Маррею вернули пропавшее обручальное кольцо. Фото

Энди Маррею вернули пропавшее обручальное кольцо. Фото
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», представитель Великобритании Энди Маррей рассказал, что ему вернули обручальное кольцо, которое он ранее потерял. По словам Маррея, найти кольцо ему помогла охрана отеля в Индиан-Уэллсе, где он в настоящее время находится.

«Верите ли, кольцо и кроссовки вернулись домой! Хотя обувь по-прежнему ужасно пахнет», — написал Маррей в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Энди Маррея.

Напомним, кольцо Маррей потерял так. Во время тренировок Энди имеет привычку привязывать кольцо к кроссовкам, чтобы оно не потерялось. После одной из тренировок он хотел высушить кроссовки, но поскольку в его номере в отеле нет балкона, он решил оставить кроссовки под машиной, забыв отвязать от них кольцо. Утром Энди заглянул под машину и обнаружил, что обуви уже нет.

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