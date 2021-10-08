Энди Маррею вернули пропавшее обручальное кольцо. Фото

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», представитель Великобритании Энди Маррей рассказал, что ему вернули обручальное кольцо, которое он ранее потерял. По словам Маррея, найти кольцо ему помогла охрана отеля в Индиан-Уэллсе, где он в настоящее время находится.
«Верите ли, кольцо и кроссовки вернулись домой! Хотя обувь по-прежнему ужасно пахнет», — написал Маррей в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующему фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Энди Маррея.
Напомним, кольцо Маррей потерял так. Во время тренировок Энди имеет привычку привязывать кольцо к кроссовкам, чтобы оно не потерялось. После одной из тренировок он хотел высушить кроссовки, но поскольку в его номере в отеле нет балкона, он решил оставить кроссовки под машиной, забыв отвязать от них кольцо. Утром Энди заглянул под машину и обнаружил, что обуви уже нет.
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