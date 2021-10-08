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Ким Клейстерс проиграла в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Ким Клейстерс проиграла в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче первого круга она проиграла представительнице Чехии Катержине Синяковой.

Для победы Синяковой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 2:6, 6:2 в пользу чешки. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.

Клейстерс выполнила один эйс, совершила девять двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. Её соперница Синякова два раза подала навылет, совершила восемь двойных ошибок и использовала 6 из 9 брейк-пойнтов.

За выход в третий круг турнира Катержина Синякова сразится с представительницей Германии Анжеликой Кербер, начинающей борьбу за титул сразу со второго круга.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
08 октября 2021, пятница. 01:10 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
1 		6 2
         
Ким Клейстерс
Бельгия
Ким Клейстерс
К. Клейстерс
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