Ким Клейстерс проиграла в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче первого круга она проиграла представительнице Чехии Катержине Синяковой.
Для победы Синяковой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 2:6, 6:2 в пользу чешки. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.
Клейстерс выполнила один эйс, совершила девять двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. Её соперница Синякова два раза подала навылет, совершила восемь двойных ошибок и использовала 6 из 9 брейк-пойнтов.
За выход в третий круг турнира Катержина Синякова сразится с представительницей Германии Анжеликой Кербер, начинающей борьбу за титул сразу со второго круга.
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
08 октября 2021, пятница. 01:10 МСК
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|2
Ким Клейстерс
К. Клейстерс
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