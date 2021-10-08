Анна Дмитриева оценила шансы Даниила Медведева на турнире в Индиан-Уэллсе

18-кратная чемпионка СССР по теннису, ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась мнением о шансах второй ракетки мира Даниила Медведева на турнире в Индиан-Уэллсе. По словам Дмитриевой, после победы на US Open все ждут от Даниила только побед.

«Все теперь ждут от него только побед. У него, надо сказать, не такая простая сетка. С первого матча ему играть, может, и не в полную силу, но показывать боевой теннис. Он и сам говорит, что ему хочется всё выигрывать», — приводят слова Дмитриевой «Известия».

Медведев, посеянный под первым номером, начнёт турнир матчем второго круга с американцем Маккензи Макдональдом.

Ранее Медведев рассказал о подарке от EA Sports за празднование «мёртвой рыбы» в финале US Open.