Анна Дмитриева: ни на кого из россиянок не надеюсь. Павлюченкова много проигрывала
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась мнением о шансах российских теннисисток на турнире в Индиан-Уэллсе.
«Ни на кого из девушек не надеюсь. Павлюченкова в последнее время много проигрывала на ранних стадиях. Возможно, к проходящим турнирам она относилась как к тренировкам. Игроки такого класса могут полностью выкладываться либо на мейджорах, либо на крупнейших «Мастерсах», как Индиан-Уэллс. А у Насти впереди ещё Кубок Билли-Джин Кинг. Оценить её настоящую готовность сейчас сложно», — приводят слова Дмитриевой «Известия».
Помимо Анастасии Павлюченковой на турнире в Индиан-Уэллсе выступят Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова и Анна Калинская.
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