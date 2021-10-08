Эмма Радукану: я вообще не очень много думаю об итоговом турнире WTA

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о шансах квалифицироваться на итоговый турнир WTA в конце года.



«Я участвовала во всех турнирах просто для того, чтобы дать себе возможность играть, а не набирать очки. Я не задумываюсь так далеко вперёд. Я просто хочу сосредоточиться на соревновании, на котором сейчас выступаю. На самом деле я вообще не много думаю об итоговом турнире», — приводит слова Радукану Daily Express.

Эмма Радукану готовится сыграть свой первый матч после Открытого чемпионата США в Индиан-Уэллсе (США), где у неё есть шанс набрать больше очков и попытаться пройти на итоговый турнир WTA в конце сезона. Британка в настоящее время занимает 15-е место в гонке на этот турнир. Победа в Индиан-Уэллсе может принести ей 1000 очков и повысить шансы на попадание на WTA Finals.

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