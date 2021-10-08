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Источник: Энди Маррей и Эмма Радукану задумали выступить в миксте

Источник: Энди Маррей и Эмма Радукану задумали выступить в миксте
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», британец Энди Маррей и его соотечественница, победительница Открытого чемпионата США 2021 года Эмма Радукану задумали выступить в миксте. Об этом сообщает издание Daily Express.

Энди Маррей и Эмма Радукану вместе покинули тренировку в преддверии турнира в Индиан-Уэллсе. Сообщается, что они обсуждали при этом возможность выступления в миксте.

Фото: Скриншот Tennis Channel

Маррей, который показал свой лучший результат в Индиан-Уэллсе в 2009 году, дойдя до финала, вернётся на турнир впервые с 2017 года. Организаторы предоставили британцу уайлд-кард. Что касается Радукану, то она посеяна под 17-м номером и начнёт путь к трофею со второго круга. Её соперницей станет белоруска Александра Соснович.

Турнирная сетка (мужчины)
Турнирная сетка (женщины)
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