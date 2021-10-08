Ига Свёнтек дала совет Эмме Радукану и Лейле Фернандес после их успеха на US Open

Польская теннисистка Ига Свёнтек ответила на вопрос, какой совет она могла бы дать молодым спортсменкам Эмме Радукану и Лейле Фернандес после их успеха на US Open.
«Я бы сказала им, держать баланс между тем, что нужно делать на корте, тем, что они делали в течение последних лет и всеми новыми ощущениями. Потому что это может ошеломить игрока в самом начале. „Ролан Гаррос“ стал моим последним турниром сезона, для меня это было хорошим обстоятельством. Я знаю, что у Фернандес и Радукану будут ещё один или два турнира. Затем у них будет перерыв и время подумать о своём успехе.
Кроме того, им нужно иметь правильных людей вокруг себя, которые не будут заставлять работать больше ради выстраивания публичного образа. Им надо немного успокоиться и подождать, как они будут реагировать и относиться к своему успеху чуть позже», — приводит слова Свёнтек Тennis Нead.
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