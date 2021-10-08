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Карен Хачанов: Кубок Кремля — очень престижный турнир, один из моих любимых

Карен Хачанов: Кубок Кремля — очень престижный турнир, один из моих любимых
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Российский теннисист Карен Хачанов рассказал об ожиданиях от турнира ВТБ Кубок Кремля.

«Всегда здорово вернуться в Москву, на домашний турнир – особенно на тот, на котором удалось победить в 2018 году. С ним связаны очень хорошие воспоминания. Из-за пандемии в прошлом году турнир не состоялся, и я очень сильно по нему скучал. Поэтому жду с нетерпением возвращения в Москву.

Турнир в Москве всегда ассоциируется с моим первым участием в Кубке Кремля: мне было 17 лет, пришли все родные, семья, друзья – и все смотрели, как я играл. Это один из начальных турниров в моей карьере, который всегда ассоциируется со всеми бывшими нашими теннисистами, которые все выступали на Кубке Кремля. Это очень престижный турнир, один из моих любимых.

Для меня это домашний турнир, Москва – это мой дом. Я буду проводить время с семьёй, увижусь наконец-то с друзьями. Часто в Москву приезжать не удаётся, я редко тут появляюсь, редко всех вижу. Конечно, я хочу сфокусироваться на турнире, но если будет возможность и позволит время, то увиделся бы со всеми родными и близкими людьми», — приводит слова Хачанова пресс-служба Кубка Кремля.

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