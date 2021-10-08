Циципас: в Индиан-Уэллсе игроки чувствуют себя словно на ТБШ. То же самое и в Майами
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Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал об отношении к турниру категории АТР-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
«Калифорния является великолепным местом для тенниса — начиная с погоды и заканчивая идеальными условиями. Здесь крутая организация, и абсолютно по делу соревнования в Индиан-Уэллсе считают одними из лучших в мире. Любой теннисист подтвердит это — просто спросите его.
BNP Paribas Open — большой турнир. Здесь, как и в Майами, игроки чувствуют себя словно на турнире «Большого шлема», — цитирует Циципаса официальный сайт АТР.
Греческий теннисист посеян на соревнованиях в Индиан-Уэллсе под втором номером. Свой первый матч он проведёт с победителем встречи Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Роберто Маркора (Италия).
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