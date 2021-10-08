Медведев: проблемы с мотивацией? Откуда им взяться, если я ещё молод

Российский теннисист Даниил Медведев не испытывает проблем с мотивацией после победы на Открытом чемпионате США и других успехах в карьере.
«Откуда взяться проблемам с мотивацией? Я всё ещё молод. Да, победа на ТБШ была для меня огромной мечтой, которая в итоге сбылась, но… Взять хотя бы нынешнюю ситуацию. С момента победы в Нью-Йорке я нахожусь в США — сыграл на Кубке Лэйвера, готовился к «Мастерсу» в Индиан-Уэллсе…
Я приехал в Индиан-Уэллс полностью подготовленным, хочу выиграть этот турнир. Если я вылечу во втором круге, это поражение никак не будет связано с недостатком мотивации — либо соперник сыграет слишком хорошо, либо я проведу плохую игру. До конца года я хочу сыграть ещё на нескольких турнирах и каждый из них хочу выиграть», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.
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