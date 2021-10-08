Свитолина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Мартинцову

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго раунда соревнований четвёртая сеяная Свитолина нанесла поражение представительнице Чехии Терезе Мартинцовой со счётом 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.
Свитолина один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Мартинцова подала три эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.
Свитолина и Мартинцова впервые встречались друг с другом в официальных матчах.
За выход в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе Свитолина сыграет с 32-й сеяной румынкой Сораной Кырстей, которая в матче второго круга обыграла представительницу Японии Мисаки Дои со счётом 6:2, 6:3.
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