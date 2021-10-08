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Свитолина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Мартинцову

Свитолина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Мартинцову
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго раунда соревнований четвёртая сеяная Свитолина нанесла поражение представительнице Чехии Терезе Мартинцовой со счётом 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

Свитолина один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Мартинцова подала три эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

Свитолина и Мартинцова впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе Свитолина сыграет с 32-й сеяной румынкой Сораной Кырстей, которая в матче второго круга обыграла представительницу Японии Мисаки Дои со счётом 6:2, 6:3.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 октября 2021, пятница. 21:05 МСК
Тереза Мартинцова
Чехия
Тереза Мартинцова
Т. Мартинцова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5  
6 		7  
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 октября 2021, пятница. 21:10 МСК
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Мисаки Дои
Япония
Мисаки Дои
М. Дои
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