Карацев и Рублёв с победы стартовали на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в парном разряде
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Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублёв вышли во второй круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде.
В матче первого круга Карацев и Рублёв обыграли австралийца Алекса де Минора и Райлли Опелку из США со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.
Карацев и Рублёв один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 4 из 6 брейк-пойнтов. Де Минор и Опелка подали один эйс, четыре раза ошиблись на подаче и реализовали два брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Карацев и Рублёв сыграют с победителями матча Симоне Болелли/Максимо Гонсалес (Италия/Аргентина) — Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия, 4).
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