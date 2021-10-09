Олимпийская чемпионка Бенчич снялась с турнира в Индиан-Уэллсе

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич снялась с турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) из-за травмы колена.

Во втором круге 24-летняя Бенчич должна была встретиться с американкой Шелби Роджерс. После снятия швейцарской теннисистки соперницей Роджерс станет представительница Словакии Кристина Кучова, получившая право сыграть в основной сетке в качестве лаки-лузера.

Олимпийская чемпионка Токио-2020 Бенчич занимает десятое место в рейтинге WTА и была посеяна под восьмым номером.

В третьем круге победительница матча Кучова – Роджерс сыграет с сильнейшей во встрече между 31-й ракеткой соревнований швейцаркой Хиль Белен Тайхман и румынкой Ириной Бегу.



Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 359 455.