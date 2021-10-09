Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. В матче второго круга россиянка обыграла представительницу США Мэдисон Кис со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность встречи составила 57 минут. За это время россиянка сделала 2 подачи навылет и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету американки 5 эйсов и 3 двойные ошибки.

В следующем круге Павлюченкова встретится с победителем пары Лейла Фернандес (Канада) – Ализе Корне (Франция).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,3 млн. Действующим победителем турнира является канадка Бьянка Андрееску, которая в финале 2019 года победила немку Анжелик Кербер. В 2020 году турнир был отменён.