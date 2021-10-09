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Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. В матче второго круга россиянка обыграла представительницу США Мэдисон Кис со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность встречи составила 57 минут. За это время россиянка сделала 2 подачи навылет и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету американки 5 эйсов и 3 двойные ошибки.

В следующем круге Павлюченкова встретится с победителем пары Лейла Фернандес (Канада) – Ализе Корне (Франция).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,3 млн. Действующим победителем турнира является канадка Бьянка Андрееску, которая в финале 2019 года победила немку Анжелик Кербер. В 2020 году турнир был отменён.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 октября 2021, суббота. 01:15 МСК
Мэдисон Кис
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Комментарии
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