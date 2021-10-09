Рублёв признался, что неиграющие Надаль и Тим помогли ему стать пятой ракеткой мира

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил своё попадание в топ-5 рейтинга ATP впервые в карьере.
«Моё пятое место в мире? На самом деле мне немного повезло. Я провёл хороший сезон – это правда, возможно, лучший. Но вместе с этим мне помогло то, что Рафаэль Надаль не играл на многих турнирах, а Доминик Тим получил травму. Из-за этого оба потеряли много очков в турнирной таблице. И я их обогнал, мне правда немного повезло», — приводит слова Рублёва We Love Tennis.
На стартовавшем турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Рублёв посеян под четвёртым номером и во втором круге сразится с представителем Испании Карлосом Табернером.
В текущем сезоне Рублёв взял титул на турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), а также стал олимпийским чемпионом Токио-2020 в миксте.
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