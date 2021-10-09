Девушка Кирьоса заявила о многочисленных изменах Ника и призыве к самоубийству

Кьяра Пассари, девушка австралийского теннисиста Ника Кирьоса, поделилась подробностями скандального инцидента, произошедшего в отеле в Аделаиде (Австралия). Напомним, сотрудники полиции Южной Австралии были вынуждены расселить пару по разным номерам из-за их словесной перепалки.

Пассари опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» скриншоты с переписками с Кирьосом, оставив на них собственные комментарии.

В частности, Пассари заявила о многочисленных изменах Кирьоса, одну из которых Ник якобы оправдал тем, что его поцеловал друг. По словам девушки, Кирьос во время отношений с ней вёл интимную переписку с известной певицей Ритой Орой и хвастался этим друзьям.

«Я уволилась с работы и переехала из своей квартиры, чтобы путешествовать с ним, а он постоянно меня унижал, называл «бездельницей, ленивой и безработной неудачницей», — призналась Пассари. «В реальной жизни он такой же, как на корте, возможно, даже хуже», — добавила девушка.

В опубликованных переписках Кирьос называет Пассари «позором», «ядовитой», а также рекомендует ей найти нового мужчину. «Ты говоришь мне пойти и покончить с собой, для тебя это шутка?» — ответила Кьяра на одно из оскорблений теннисиста.