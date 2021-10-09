Девушка Кирьоса заявила о многочисленных изменах Ника и призыве к самоубийству

Кьяра Пассари, девушка австралийского теннисиста Ника Кирьоса, поделилась подробностями скандального инцидента, произошедшего в отеле в Аделаиде (Австралия). Напомним, сотрудники полиции Южной Австралии были вынуждены расселить пару по разным номерам из-за их словесной перепалки.
Пассари опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» скриншоты с переписками с Кирьосом, оставив на них собственные комментарии.
В частности, Пассари заявила о многочисленных изменах Кирьоса, одну из которых Ник якобы оправдал тем, что его поцеловал друг. По словам девушки, Кирьос во время отношений с ней вёл интимную переписку с известной певицей Ритой Орой и хвастался этим друзьям.
«Я уволилась с работы и переехала из своей квартиры, чтобы путешествовать с ним, а он постоянно меня унижал, называл «бездельницей, ленивой и безработной неудачницей», — призналась Пассари. «В реальной жизни он такой же, как на корте, возможно, даже хуже», — добавила девушка.
В опубликованных переписках Кирьос называет Пассари «позором», «ядовитой», а также рекомендует ей найти нового мужчину. «Ты говоришь мне пойти и покончить с собой, для тебя это шутка?» — ответила Кьяра на одно из оскорблений теннисиста.
- 9 октября 2021
-
11:28
-
11:16
-
11:00
-
10:41
-
09:58
-
09:35
-
08:38
-
07:52
-
02:26
-
00:21
-
00:08
- 8 октября 2021
-
23:23
-
23:11
-
22:12
-
21:41
-
20:37
-
19:21
-
18:57
-
17:27
-
16:56
-
16:46
-
16:41
-
16:08
-
13:43
-
12:59
-
12:18
-
11:49
-
11:41
-
10:38
-
09:51
-
09:37
-
09:33
-
09:27
-
09:21
-
09:18