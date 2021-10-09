Медведев: в 2020 году я всех уничтожал на тренировках перед Индиан-Уэллс — турнир отменили

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о подготовке к «Мастерсу» в Индиан-Уэллс (США). На престижных соревнованиях уроженец Москвы посеян под первым номером.



«В прошлом году, ещё перед пандемией, я играл невероятно. У меня был определённый не самый хороший отрезок сезона, на котором я проиграл несколько матчей перед Индиан-Уэллс, но уже к самому турниру я подготовился хорошо. На тренировках вообще играл невероятно и всех уничтожал.



К сожалению, тот турнир отменили. Помню, что расстроился по этому поводу, потому что думал, что это может быть мой год в Индиан-Уэллс. Посмотрим, что будет на этот раз.



Уже в этом году на тренировках я играл неплохо. Но, как бы то ни было, тренировки перед турниром не определяют, кто выиграет титул. В целом чувствую себя довольно и, конечно, очень уверен в себе», — сказал Медведев в комментарии Tennis Channel.

Первым соперником Даниила на текущем розыгрыше соревнований станет американец Маккензи Макдональд.