Белоруска Саснович прокомментировала победу над чемпионкой US Open — 2021 Радукану
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100-я ракетка мира белоруска Александра Саснович поделилась эмоциями после победы над чемпионкой US Open — 2021 британкой Эммой Радукану во втором круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Саснович.
«Я видела пару её матчей на Уимблдоне и US Open. Она действительно талантливая девушка. У неё сильны как форхенд, так и бэкхенд. Она старается всегда играть агрессивно. Это был действительно хороший матч для меня. Я сыграла на высоком уровне. Она недавно выиграла US Open, где я проиграла уже в первом раунде. Совсем небольшая разница, да? Но я выходила на корт, чтобы получить удовольствие. Я всё сделала правильно и, конечно же, довольна результатом», — приводит слова Саснович пресс-служба WTA.
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