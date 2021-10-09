Новая девушка Александра Зверева впервые опубликовала фото с теннисистом

София Томалла, 32-летняя немецкая модель и новая девушка четвёртой ракетки мира 24-летнего Александра Зверева, впервые опубликовала совместный снимок с теннисистом. На фотографии влюблённые целуются на пляже.
Публикация доступна в «инстаграме» Софии Томаллы.
Зверев же на пресс-конференции, посвящённой старту на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллс (США), впервые прокомментировал отношения с Томаллой. «Она очень милая», — приводит слова Зверева о Софии Eurosport.de. В Индиан-Уэллс Зверев посеян под третьим номером и во втором раунде сыграет с американцем Дженсоном Бруксби. Матч пройдёт завтра, 10 октября.
Ранее ATP открыла расследование в отношении Зверева, обвиняемого в домашнем насилии. Ранее соответствующие обвинения выдвинула бывшая девушка спортсмена Ольга Шарыпова.
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