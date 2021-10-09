Халеп прокомментировала победу над Костюк в Индиан-Уэллс

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась эмоциями после победы над украинкой Мартой Костюк во втором круге турнира в Индиан-Уэллс (США) — 7:6 (7:2), 6:1.
«Каждый раз, возвращаясь в Индиан-Уэллс, чувствую себя великолепно. Рада, что сейчас я снова здорова и могу выступать на самом высоком уровне. Играть здесь в октябре очень необычно.
В этом сезоне я немало пропустила из-за травмы, поэтому мне откровенно не хватало соревновательного тенниса. Пытаюсь играть немного агрессивнее, постоянно стараюсь прибавить в силе удара. Кажется, это работает. На первую игру я настроилась далеко не лучшим образом, но обязательно поработаю над этим в дальнейшем», — цитирует Халеп официальный сайт WTA.
Следующей соперницей Симоны станет представительница Беларуси Александра Саснович, которая обыграла действующую чемпионку US Open Эмму Радукану.
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