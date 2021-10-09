Райлли Опелка: если бы не Серена Уильямс, величайшей теннисисткой в истории была бы Винус

Американский теннисист Райлли Опелка высказался о влиянии Винус Уильямс на успех её сестры, 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс.

«Я узнал от Винус больше, чем от любого другого действующего игрока. Она – блестящая женщина, яростная соперница. Она работает на корте совершенно не так, как остальные, она из тех, кто не терпит поражений, её практически тошнит от мысли об этом, она живёт в настоящем. Если бы не Серена, она была бы величайшей теннисисткой в истории, имейте это в виду. Серена бы тоже не добилась таких высот, не стала бы той, кем она является, без Винус. Мы должны отдать должное им обеим. Плюс у Винус отличное чувство юмора. Мне действительно нравится быть с ней и учиться у неё», — приводит слова Опелки Punto de Break.