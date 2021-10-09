49-я ракетка мира Бенуа Пэр: моя цель на сезон достигнута

49-я ракетка мира француз Бенуа Пэр прокомментировал поражение от американца Фрэнсиса Тиафо в первом круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Тиафо.

«Сегодня на корте мне было сложно, хотя до этого всё шло хорошо, поэтому я немного расстроился. В моей сегодняшней игре есть несколько недостатков, но это нормально. Это был не самый важный матч в моей карьере. Главное – быть на корте, двигаться, немного развлечься. Я собирался финишировать в топ-50, моя цель на сезон достигнута. Для меня это был долгий год!» — приводит слова Пэра Tennis World USA.

Отметим, что в текущем сезоне высшее достижение Пэра – несколько четвертьфинальных матчей на турнирах ATP.