У Радукану 0 побед в карьере на турнирах WTA и 10 — на ТБШ

Британка Эмма Радукану не сумела пробиться во второй круг соревнований в Индиан-Уэллс (США) и по-прежнему не имеет побед в текущем сезоне на турнирах категорий WTA. 18-летняя теннисистка в текущем сезоне трижды играла в основной сетке таких соревнований, однако ни разу не сумела пробиться даже во второй раунд.
Более того, пока в её активе нет даже выигранной партии: на турнире в Ноттингеме она проиграла Хэрриет Дарт (Великобритания, 3:6, 4:6), на соревнованиях в Сан-Хосе не смогла одолеть Чжэн Сайсай (Китай, 3:6, 2:6). Уже в Индиан-Уэллс случилось поражение от представительницы Беларуси Александры Саснович (2:6, 4:6).
Тем сильнее поражает статистика Радукану на турнирах «Большого шлема». В своей карьере она дважды пробивалась в основную сетку ТБШ (Уимблдон-2021 и US Open — 2021) и одержала 10 побед при одном поражении. Открытый чемпионат США Эмма и вовсе выиграла, не отдав соперницам ни одной партии.
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