Пегула — о концовке сезона: осталось два турнира и я уже просто не выдерживаю
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Американская теннисистка Джессика Пегула оценила своё состояние в концовке сезона.
«Состояние??? Мои долбанные ноги без суперклея уже не держатся — вот такое вот состояние. А ещё я только что пролила что-то на футболку. Индиан-Уэллс… Последний турнир года, не считаю Кубка Билли Джин Кинг — я уже просто не выдерживаю…
Тем не менее на этот турнир я приехала очень уверенной в себе. А ещё 22 числа у меня свадьба. Всё, что я сейчас хочу — просто хорошо выступать и не заглядывать далеко вперёд» — цитирует Пегулу официальный сайт WTA.
Во втором круге соревнований в Индиан-Уэллсе 24-я ракетка мира оказалась сильнее соотечественницы Слоан Стивенс — 6:2, 6:3. Следующей соперницей Джессики станет представительница Италии Ясмине Паолини.
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