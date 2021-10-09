Олимпийская чемпионка 2016 года Моника Пуиг сообщила о помолвке

28-летняя теннисистка из Пуэрто-Рико Моника Пуиг, которая в 2016 году выиграла Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в женском одиночном разряде, объявила о своей помолвке.

Предложение от своего молодого человека Нэйтана Раккитта, который играет в теннис, а также занимается бегом, Пуиг приняла в одном из национальных парков в Аризоне (США).

«Он спросил: «Готова прыгнуть?» Я сказала: «Да», — написала Пуиг на своей странице в «Инстаграме», добавив эмодзи с изображением обручального кольца.

Фото можно посмотреть на странице Моники Пуиг в «Инстаграме».

Пуиг не смогла выступить на Олимпиаде в Токио, так как в начале лета перенесла вторую операцию на плече, чтобы восстановить вращательную манжету и сухожилие бицепса. О завершении карьеры теннисистка не сообщала. Наоборот, она мечтает выступить на Играх-2024 в Париже.