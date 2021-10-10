Шаповалов вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе из-за отказа Поспишила в первом сете

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 2» состоялся матч второго круга вышеупомянутого турнира, в котором сошлись 22-летний канадец Денис Шаповалов (13-й номер рейтинга) и его 31-летний соотечественник Вашек Поспишил (68-е место рейтинга).
Встреча завершилась победой Шаповалова после отказа от продолжения игры от Поспишила уже в первом сете при счёте 3:0 в пользу его оппонента. Продолжительность матча составила 29 минут.
В третьем круге турнира Шаповалов встретится с победителем пары Сальваторе Карузо (Италия) – Аслан Карацев (Россия). Этот матч пройдёт в ночь на воскресенье, 10 октября. Начало игры – в 4:30 мск.
Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе категории Masters проходит с 7 по 10 октября. Его призовой фонд составляет $ 8,36 млн.
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