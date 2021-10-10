Медведев обыграл Макдональда и вышел в 3-й круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе в двух сетах обыграл американца Маккензи Макдональда со счётом 6:4, 6:2 и вышел в следующую стадию.
Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Медведев сделал четыре эйса, совершил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. Макдональд сделал один эйс и совершил одну двойную ошибку.
Следующим соперником Медведева станет победитель противостояния Маркос Гирон (США) – Филип Краинович (Сербия).
Ранее в женской части турнира российская теннисистка Анна Калинская в матче второго круга соревнований, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение 28-й сеяной испанке Саре Соррибес-Тормо со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 47 минут.
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
10 октября 2021, воскресенье. 04:10 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|2
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
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