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Карацев пробился в 3-й круг турнира в Индиан-Уэллсе, где встретится с Шаповаловым

Карацев пробился в 3-й круг турнира в Индиан-Уэллсе, где встретится с Шаповаловым
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В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 5» состоялся матч второго круга вышеупомянутого теннисного турнира, в котором 28-летний россиянин Аслан Карацев (23-й номер рейтинга) встречался с 28-летним представителем Италии Сальваторе Карузо (135-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Карацева в двух сетах – 6:0, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час и 9 минут.

На счету Аслана три подачи навылет, одна двойная ошибка и 5 из 11 (45%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – один эйс, ни одной двойной ошибки и ни одного успешного брейк-пойнта.

В третьем круге Карацев встретится с 22-летним канадцем Денисом Шаповаловым (13-й номер рейтинга), который победил своего соотечественника Вашека Поспишила (68-е место рейтинга) после отказа от продолжения игры от Поспишила уже в первом сете при счёте 3:0.

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Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
10 октября 2021, воскресенье. 04:10 МСК
Сальваторе Карузо
Италия
Сальваторе Карузо
С. Карузо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		2  
6 		6  
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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