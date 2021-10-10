Касаткина вышла в 3-й круг турнира в Индиан-Уэллсе после отказа соперницы продолжать матч

Российская теннисистка Дарья Касаткина во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе встречалась с представительницей Австралии Астрой Шарма.
В первом сете при счёте 4:3 в пользу австралийки Шарма отказалась от продолжения матча. Таким образом, россиянка вышла в третий круг турнира. Соперницей Касаткиной станет победительница противостояния Анжелика Кербер (Германия) – Катержина Синякова (Чехия).
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Ранее в женской части турнира российская теннисистка Анна Калинская в матче второго круга соревнований, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение 28-й сеяной испанке Саре Соррибес-Тормо со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 47 минут.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,3 млн. Действующим победителем турнира является канадка Бьянка Андрееску, которая в финале 2019 года победила немку Анжелику Кербер. В 2020 году турнир был отменён.
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