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Медведев в матче с Маккензи выиграл ралли из 44 ударов

Медведев в матче с Маккензи выиграл ралли из 44 ударов
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Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе в двух сетах обыграл американца Маккензи Макдональда со счётом 6:4, 6:2 и вышел в следующую стадию. Во втором сете при счёте 0:1, 15:15 Даниил на своей подаче выиграл ралли из 44 ударов.

Публикация доступна в «твиттере» ATP Tour. Права на видео принадлежат ATP.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Медведев сделал четыре эйса, совершил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. Макдональд сделал один эйс и совершил одну двойную ошибку.

Следующим соперником Медведева станет победитель противостояния Маркос Гирон (США) – Филип Краинович (Сербия).

Ранее в женской части турнира российская теннисистка Анна Калинская в матче второго круга соревнований, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение 28-й сеяной испанке Саре Соррибес-Тормо со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 47 минут.

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