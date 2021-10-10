ATP – о победе Медведева: если это всего лишь «хорошо», то что тогда «замечательно»?

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над американцем Маккензи Макдональдом на турнире в Индиан-Уэллсе отметил, что матч получился хорошим.

«Хороший первый раунд», – написал Медведев в своём аккаунте в «Твиттере».

«Если это всего лишь «хорошо», то что тогда «замечательно»?», – ответили спортсмену в ATP.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Медведев сделал четыре эйса, совершил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. Макдональд сделал один эйс и совершил одну двойную ошибку. Следующим соперником Медведева станет победитель противостояния Маркос Гирон (США) – Филип Краинович (Сербия).

Ранее в женской части турнира российская теннисистка Анна Калинская в матче второго круга соревнований, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение 28-й сеяной испанке Саре Соррибес-Тормо со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 47 минут.