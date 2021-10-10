Даниил Медведев прокомментировал победу во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Маккензи Макдональдом во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу российского теннисиста.

«На самом деле, я очень доволен, потому что не очень хорошо играл в Индиан-Уэллсе раньше и на тренировках перед этим турниром, здесь условия сильно отличаются от стандартного харда. Я действительно доволен – это самое важное. Корт очень медленный, мячи медленные – недостаточно быстро летят. Поэтому в каждом матче, который я видел по телевизору, были розыгрыши по 35 ударов. Так что тут всем непросто. Физическая подготовка станет ключевым моментом. И физически я готов – это самое важное. Маккензи – действительно сильный соперник, он способен оказывать давление на каждого в туре. Я рад, что игра не растянулась на три сета», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.