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Билл Гейтс посетил матчи «Мастерса» в Индиа-Уэллсе

Билл Гейтс посетил матчи «Мастерса» в Индиа-Уэллсе
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Миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс посетил матчи турнира серии «Мастерс» в Индиа-Уэллсе (США). Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Публикация доступна в «твиттере» BNP Paribas Open.

Женский и мужской розыгрыш титула продлятся до 17 октября. Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн.

Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе у мужчин является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша россиянин Даниил Медведев.

Действующей обладательницей титула у женщин является представительница Канады Бьянка Андрееску, которая ранее вышла в третий круг соревнований, обыграв американку Элисон Риске. Первым номером посева у женщин стала чешская теннисистка Каролина Плишкова.

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