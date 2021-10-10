Билл Гейтс посетил матчи «Мастерса» в Индиа-Уэллсе

Миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс посетил матчи турнира серии «Мастерс» в Индиа-Уэллсе (США). Об этом сообщила пресс-служба соревнований.
Публикация доступна в «твиттере» BNP Paribas Open.
Женский и мужской розыгрыш титула продлятся до 17 октября. Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн.
Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе у мужчин является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша россиянин Даниил Медведев.
Действующей обладательницей титула у женщин является представительница Канады Бьянка Андрееску, которая ранее вышла в третий круг соревнований, обыграв американку Элисон Риске. Первым номером посева у женщин стала чешская теннисистка Каролина Плишкова.
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