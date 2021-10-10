Андрей Рублёв рассказал, как позднее начало матча отразилось на его игре в Индиан-Уэллсе

Пятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв поделился впечатлениями от старта на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Во втором круге четвёртый сеяный Рублёв в двух сетах обыграл представителя Испании Карлоса Табернера со счётом 6:3, 6:4.
«Чувствую то же самое, что и два года назад. Конечно, надеюсь, что сейчас играет улучшенная версия меня, учитывая, что я стал пятой ракеткой мира. Хочется верить, что с тех пор я улучшил все свои навыки, удары, стал лучше и физически, и психологически», — цитирует Рублёва пресс-служба ATP.
Также Рублёв рассказал, повлияло ли на него то, что он заканчивал матч в 23:00 по местному времени.
«Было трудно делать виннеры. Когда я тренировался в 3-4 часа дня, условия были совсем другие. Но это часть нашего спорта, иногда приходится играть в позднее время. Мне понравилось, как я сыграл сегодня, посмотрим, что будет дальше», — ответил россиянин.
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