Гауфф: знаю, что по мне незаметно, но я часто нервничаю в сложных матчах

Американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала свой выход в третий круг соревнований в Индиан-Уэллсе (США). В трёх сетах она обыграла француженку Каролин Гарсию — 6:3, 6:7 (2:7), 6:1.
«Было круто сыграть при столь гостеприимной публике. Было непросто, но я просто говорила себе — продолжай бить, перебивать и возвращать мяч на чужую половину. У меня были шансы и во втором сете, но… В третьей партии я просто продолжала бить и в итоге всё получилось.
Играя в нервных матчах, сложно сохранять спокойствие на лице. Знаю, что по мне это не всегда заметно, но я часто нервничаю. Сегодня старалась не показывать это сопернице и, кажется, у меня получилось.
Что касается Индиан-Уэллса в целом, то я здесь играю впервые, но чувствую, что зрители меня сильно любят. Это приятно», — цитирует Гауфф официальный сайт WTA.
Следующей соперницей 17-летней американки станет испанка Паула Бадоса.
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