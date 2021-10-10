Гауфф: знаю, что по мне незаметно, но я часто нервничаю в сложных матчах

Американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала свой выход в третий круг соревнований в Индиан-Уэллсе (США). В трёх сетах она обыграла француженку Каролин Гарсию — 6:3, 6:7 (2:7), 6:1.



«Было круто сыграть при столь гостеприимной публике. Было непросто, но я просто говорила себе — продолжай бить, перебивать и возвращать мяч на чужую половину. У меня были шансы и во втором сете, но… В третьей партии я просто продолжала бить и в итоге всё получилось.



Играя в нервных матчах, сложно сохранять спокойствие на лице. Знаю, что по мне это не всегда заметно, но я часто нервничаю. Сегодня старалась не показывать это сопернице и, кажется, у меня получилось.



Что касается Индиан-Уэллса в целом, то я здесь играю впервые, но чувствую, что зрители меня сильно любят. Это приятно», — цитирует Гауфф официальный сайт WTA.



Следующей соперницей 17-летней американки станет испанка Паула Бадоса.