Хуберт Хуркач – о Надале: Рафа всегда со всеми здоровается. Очень милый человек

12-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач высказался о моральных качествах 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.

«Он всегда со всеми здоровается. Он очень милый человек. То, как усердно он работает, его отношение к матчу, то, как он ведёт себя с людьми – удивительный пример в наше время», — приводит слова Хуркача журналист Луиджи Гатто в своём «твиттере».

20 августа текущего года 35-летний Надаль заявил о своём решении досрочно завершить сезон в связи с беспокоящими его болями в районе стопы. Позднее стало известно, что 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» прошёл курс лечения в Барселоне.

Хуркач в данный момент выступает на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США), где ранее вышел в третий круг, обыграв австралийца Алексея Попырина со счётом 6:1, 7:5.