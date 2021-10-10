Кудерметова взяла только один гейм у Свёнтек на турнире в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего раунда соревнований 25-я сеяная Кудерметова потерпела сокрушительное поражение от второй ракетки турнира Иги Свёнтек из Польши со счётом 1:6, 0:6. Встреча продолжалась 54 минуты.
Кудерметова один раз подала навылет. Допустила две двойные ошибки и не имела ни одного шанса взять подачу соперницы. Свёнтек выполнила пять эйсов, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов.
Счёт в личном противостоянии Кудерметовой и Свёнтек в официальных матчах стал 2-0 в пользу польки.
За выход в четвертьфинал Свёнтек сыграет с победительницей матча между Юлией Путинцевой из Казахстана и представительницей Латвии Еленой Остапенко (24).
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