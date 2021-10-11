Свитолина вышла в 4-й круг турнира в Индиан-Уэллсе, с трудом обыграв Кырстю

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего раунда соревнований четвёртая сеяная Свитолина не без труда одолела 32-ю сеяную румынку Сорану Кырстю со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты.
Свитолина шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. Кырстя выполнила три эйса, дважды ошиблась на подаче и использовала четыре брейк-пойнта.
Счёт в личном противостоянии Свитолиной и Кырсти в официальных матчах стал 3-0 в пользу украинки.
За выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе Свитолина сыграет с победительницей матча между лаки-лузером итальянкой Ясмине Паолини и 19-й сеяной американкой Джессикой Пегулой.
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