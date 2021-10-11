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Свитолина вышла в 4-й круг турнира в Индиан-Уэллсе, с трудом обыграв Кырстю

Свитолина вышла в 4-й круг турнира в Индиан-Уэллсе, с трудом обыграв Кырстю
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего раунда соревнований четвёртая сеяная Свитолина не без труда одолела 32-ю сеяную румынку Сорану Кырстю со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты.

Свитолина шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. Кырстя выполнила три эйса, дважды ошиблась на подаче и использовала четыре брейк-пойнта.

Счёт в личном противостоянии Свитолиной и Кырсти в официальных матчах стал 3-0 в пользу украинки.

За выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе Свитолина сыграет с победительницей матча между лаки-лузером итальянкой Ясмине Паолини и 19-й сеяной американкой Джессикой Пегулой.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
10 октября 2021, воскресенье. 22:20 МСК
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 3
4 		6 7 7
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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