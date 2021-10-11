Карацев и Рублёв вышли в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублёв вышли в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. На стадии 1/8 финала им удалось одолеть итальяно-аргентинский дуэт Симоне Болелли и Максимо Гонсалес со счётом 6:3, 5:7, 10:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. За это время россияне сделал 10 подач навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 4 из 10 брейк-пойнта. На счету их соперников 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в полуфинал турнира Карацев и Рублёв сыграют с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) и Александр Зверев (Германия) – Рохан Бопанна (Индия) и Денис Шаповалов (Канада).