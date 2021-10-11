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Карен Хачанов вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Карен Хачанов вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Во втором круге он обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори со счётом 6:2, 6:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. За это время Хачанов сделал 7 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 8 брейк-пойнта. На счету Руусувуори 4 эйса, 7 двойных ошибок и 1 реализованных брейк-пойнт из 5.

В следующем круге Хачанов встретится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша россиянин Даниил Медведев.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
11 октября 2021, понедельник. 04:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
2 		5  
         
Эмиль Руусувуори
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Комментарии
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