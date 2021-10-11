Карен Хачанов вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Во втором круге он обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори со счётом 6:2, 6:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. За это время Хачанов сделал 7 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 8 брейк-пойнта. На счету Руусувуори 4 эйса, 7 двойных ошибок и 1 реализованных брейк-пойнт из 5.

В следующем круге Хачанов встретится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша россиянин Даниил Медведев.