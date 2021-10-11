Маррей — о подаче с руки: в будущем сделаю так ещё раз, если соперники будут далеко стоять

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», представитель Великобритании Энди Маррей прокомментировал подачу с руки, которую он выполнил во втором сете в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе. Соперником Маррея был испанец Карлос Алькарас.

«Он начал далеко вставать на приёме первой подачи. Корты здесь очень медленные. Я не заработал много очков за подачу. За весь матч у меня было три эйса, один из них с руки. Я думал снова подать так в третьем сете, но не стал. Я впервые сделал это в матче, и получился эйс. Так что, может быть, в будущем я попробую сделать так ещё раз, если мои противники будут стоять так далеко на приёме.

Я чувствую, что всё ещё могу соревноваться на высшем уровне, независимо от того, сколько людей говорят мне остановиться, что я не должен продолжать или что-то подобное. Играть перед зрителями здесь, на этом турнире… Тут великолепная атмосфера, и мне это нравится. Вот почему я всё ещё играю», — приводит слова Маррея Мetro.

Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:3, 6:2 в пользу Маррея.

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