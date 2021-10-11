Александр Зверев стал четвёртым игроком, квалифицировавшимся на Итоговый чемпионат ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев стал четвёртым игроком, кто смог квалифицироваться на Итоговый чемпионат ATP. Турнир пройдёт в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября.

Зверев в пятый раз сыграет на Итоговом чемпионате ATP. В 2018 году он выиграл турнир.

«Пока это лучший для меня сезон. Я очень рад, что квалифицировался на Итоговый чемпионат. Я впервые буду играть в Турине. Мне нравится играть в Италии, перед страстными болельщиками. Я показывал хорошие результаты в Италии — надеюсь, это продолжится», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

Ранее на Итоговый чемпионат ATP квалифицировались серб Новак Джокович, россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас. Действующим победителем турнира является Медведев.