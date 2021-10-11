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Соперник Медведева назвал Даниила лучшим игроком мира и выделил его главное оружие

Соперник Медведева назвал Даниила лучшим игроком мира и выделил его главное оружие
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Сербский теннисист Филип Краинович поделился ожиданиями от матча со второй ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США). Матч Медведев — Краинович состоится ранним утром 12 октября мск.

«Это большая возможность для меня. Медведев так здорово играет. Он выиграл US Open. Он лучший игрок мира.
Я уже пару раз играл с ним. Я знаю, как он играет. Разумеется, он фаворит, но мне нечего терять. Постараюсь получить удовольствие от матча.

Все понимают: его подача — его главное оружие. Думаю, он здорово прибавил. Он стал лучше с точки зрения физподготовки. Он так классно подаёт. Победить его непросто, так как у него нет слабостей», — приводит слова Краиновича пресс-служба ATP.

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