Соперник Медведева назвал Даниила лучшим игроком мира и выделил его главное оружие

Сербский теннисист Филип Краинович поделился ожиданиями от матча со второй ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США). Матч Медведев — Краинович состоится ранним утром 12 октября мск.

«Это большая возможность для меня. Медведев так здорово играет. Он выиграл US Open. Он лучший игрок мира.

Я уже пару раз играл с ним. Я знаю, как он играет. Разумеется, он фаворит, но мне нечего терять. Постараюсь получить удовольствие от матча.

Все понимают: его подача — его главное оружие. Думаю, он здорово прибавил. Он стал лучше с точки зрения физподготовки. Он так классно подаёт. Победить его непросто, так как у него нет слабостей», — приводит слова Краиновича пресс-служба ATP.