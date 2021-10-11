Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Энди Роддик похвалил Райлли Опелку за его негативные высказывания о журналистах

Энди Роддик похвалил Райлли Опелку за его негативные высказывания о журналистах
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, американец Энди Роддик похвалил представителя США Райлли Опелку за то, что он честно высказал своё мнение о журналистах на турнире в Индиан-Уэллсе, заявив, что в теннисе самые плохие СМИ из всех видов спорта.

«Мы всегда просим честности. Вот она. Лично мне это нравится. Но чтобы быть предельно ясным, я согласен не со всем, что он сказал. Я согласен, что интереснее знать, как игроки относятся к проблемам. Мы всегда хотим, чтобы спортсмены были честными, пока они не становятся таковыми. Он должен иметь возможность выражать мысли так же, как я могу это делать по телевизору в качестве аналитика», — написал Роддик в своём «твиттере».

Роддик — победитель Открытого чемпионата США 2003 года в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса 2007 года в составе сборной США, член Международного зала теннисной славы с 2017 года.

Новость по теме
Опелка — о теннисных СМИ: откровенно говоря, у нас худшие медиа из всех видов спорта
Новость по теме
Опелка: всем плевать на микст на ТБШ. Этот разряд никто не смотрит и не ждёт
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021