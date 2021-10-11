Энди Роддик похвалил Райлли Опелку за его негативные высказывания о журналистах

Бывшая первая ракетка мира, американец Энди Роддик похвалил представителя США Райлли Опелку за то, что он честно высказал своё мнение о журналистах на турнире в Индиан-Уэллсе, заявив, что в теннисе самые плохие СМИ из всех видов спорта.
«Мы всегда просим честности. Вот она. Лично мне это нравится. Но чтобы быть предельно ясным, я согласен не со всем, что он сказал. Я согласен, что интереснее знать, как игроки относятся к проблемам. Мы всегда хотим, чтобы спортсмены были честными, пока они не становятся таковыми. Он должен иметь возможность выражать мысли так же, как я могу это делать по телевизору в качестве аналитика», — написал Роддик в своём «твиттере».
Роддик — победитель Открытого чемпионата США 2003 года в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса 2007 года в составе сборной США, член Международного зала теннисной славы с 2017 года.
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