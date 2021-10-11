Элина Свитолина: матч с Кырстей был вроде американских горок

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу в матче третьего раунда турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Она обыграла румынку Сорану Кырстю со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:3).



«Сегодня был очень тяжёлый матч, я боролась и пыталась найти свою игру. Это было что-то вроде американских горок. Я хотела бы сыграть немного лучше в первом сете, у меня были шансы выиграть его, но, к сожалению, я сыграла не так, как хотела. Мне пришлось бороться за каждое очко, и Сорана, я думаю, провела отличный матч. Я счастлива, что смогла сегодня победить», — приводит слова Свитолиной WTA.

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. За выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе Свитолина сыграет с 19-й сеяной американкой Джессикой Пегулой.



