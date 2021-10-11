«Хочу испытать на себе его удары». Теннисистка из США захотела потренироваться с Рублёвым
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Американская теннисистка Шелби Роджерс изъявила желание потренироваться с россиянином Андреем Рублёвым.
Роджерс занимает 44-е место в рейтинге WTA, Рублёв — пятое в рейтинге ATP. В настоящее время они оба находятся в Индиан-Уэллсе, выступая на турнире серии «Мастерс».
«Я хотела бы потренироваться с Рублёвым в Индиан-Уэллсе. Мы часто тренируемся на соседних кортах, и мне просто хочется испытать на себе его удары. И его крик.
Кажется, что вкладывает всю силу в каждый удар. Но при этом он всё время попадает. Просто невероятно. Интересно было бы посмотреть, как выглядеть бы наш розыгрыш», — рассказала Роджерс в эфире Tennis Channel.
В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Рублёв сразится с представителем США Томми Полом.
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