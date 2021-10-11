Александр Зверев: я счастлив встретиться в третьем круге с Марреем. Его я ещё не обыгрывал

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от матча третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) с британцем Энди Марреем.
«Я счастлив играть в третьем раунде и встретиться там с Энди. Думаю, что он единственный из «Большой четвёрки», кого я ещё не обыгрывал. Так что я надеюсь, что смогу это изменить. Это невероятно, как хорошо он двигается и поразительно, как хорошо играет. Он очень мотивирован. Надеюсь, что смогу показать свой лучший теннис», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.
Встреча третьего круга между Зверевым и Марреем состоится во вторник, 12 октября.
Ранее Зверев стал четвёртым игроком, кто смог квалифицироваться на Итоговый чемпионат ATP. На этот чемпионат уже квалифицировались: серб Новак Джокович, россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас. Действующим победителем турнира является Медведев.
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